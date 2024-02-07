Надуманный повод: почему власти Финляндии уходят от обсуждения с Россией ситуации на границе

Хельсинки упорно не хочет обсуждать с Москвой якобы исходящие с российской стороны границы угрозы для безопасности Финляндии и уклоняется от прямого диалога пограничных служб, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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