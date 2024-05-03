Можно ли предугадать пол ребенка, объяснили ученые Пермского политеха

Есть вариант узнать пол будущего ребенка чуть раньше. Как рассказывала акушер-гинеколог Алла Мещерякова, сделать это можно с помощью неинвазивного пренатального скрининга (НИПТ) — по специальному анализу крови беременной женщины, у которой с девяти недель в крови циркулируют клетки плода.