Можно ли предугадать пол ребенка, объяснили ученые Пермского политеха

Есть вариант узнать пол будущего ребенка чуть раньше. Как рассказывала акушер-гинеколог Алла Мещерякова, сделать это можно с помощью неинвазивного пренатального скрининга (НИПТ) — по специальному анализу крови беременной женщины, у которой с девяти недель в крови циркулируют клетки плода.
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