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Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства Челябинской области

Текслер подписал постановление об учреждении должности председателя правительства Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября, ФедералПресс. В Челябинской области произошло значимое изменение в системе исполнительной власти.

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