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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Украине не победить Россию даже с деньгами Запада, заявил Такер Карлсон

Украине не победить Россию даже с деньгами Запада, заявил Такер Карлсон

По мнению журналиста, продолжение поддержки Киева принесет ему еще больше смертей и спровоцирует "дальнейшую деградацию западной экономики" Киев не сможет победить РФ на поле боя, заявил журналист Такер Карлсон.

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