Украине не победить Россию даже с деньгами Запада, заявил Такер Карлсон

По мнению журналиста, продолжение поддержки Киева принесет ему еще больше смертей и спровоцирует "дальнейшую деградацию западной экономики" Киев не сможет победить РФ на поле боя, заявил журналист Такер Карлсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии