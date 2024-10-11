Игорь Ткаченко: Эвакуированные жители Феодосии сегодня вернутся домой

Эвакуированные жители Феодосии сегодня вернутся домойОб этом в эксклюзивном комментарии «Вести Крым» сообщил глава города Игорь Ткаченко По его словам, в связи с нормализацией ситуации решение о возвращении феодосийцев домой будет принято сегодня, об этом сообщат дополнительно.