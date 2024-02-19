AP: члены кабмина Венгрии не пришли на встречу с делегацией сенаторов США

Делегация сенаторов США прибыла в Венгрию для обсуждения вопроса ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО, но ни один из членов венгерского правительства не пришёл на встречу с американскими законодателями.
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