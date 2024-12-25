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Китайский военкор о войне за Тайвань и войне на Украине

Китайский военкор о войне за Тайвань и войне на Украине

Интервью китайского военкора Чжу Хаочжэна ТГ-каналу China armyЧжу уже как три года находится в России и много времени провел в Донбассе.

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