Китайский военкор о войне за Тайвань и войне на Украине

Интервью китайского военкора Чжу Хаочжэна ТГ-каналу China armyЧжу уже как три года находится в России и много времени провел в Донбассе.
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