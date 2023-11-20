Как снимали фильм "Мумия возвращается": кадры со съёмок и интересные факты о фильме

После успеха фильма "Мумия" (1999) студийные боссы возжелали увидеть продолжение картины с тем же актерским составом и режиссером, дабы собрать еще больше денег в прокате, зная, насколько сильно ожидают продолжения зрители.
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