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Пункт-А

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В Астрахани подвели итоги III регионального конкурса для одаренных детей «Родина талантов»

В Астрахани подвели итоги III регионального конкурса для одаренных детей «Родина талантов»

В торжественной церемонии награждения, прошедшей в Астраханской филармонии, приняли участие основатель конкурса, меценат, депутат Государственной Думы Ринат Аюпов, а также более 500 гостей: политики, бизнесмены, активисты, школьники и студенты региона.

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