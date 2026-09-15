В Астрахани подвели итоги III регионального конкурса для одаренных детей «Родина талантов»

В торжественной церемонии награждения, прошедшей в Астраханской филармонии, приняли участие основатель конкурса, меценат, депутат Государственной Думы Ринат Аюпов, а также более 500 гостей: политики, бизнесмены, активисты, школьники и студенты региона.