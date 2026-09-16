Micro E-mini S&P 500 (4H) – Bearish Breakdown & Pattern Setup Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI_DL:MES1! IbrahimTarek Market Structure & Overview: The 4-hour chart displays a clear breakdown from a Rising Wedge / Ascending Channel structure, complemented by an ABCD harmonic structure.
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