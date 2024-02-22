Собянин: На линии метро в этом году выйдет состав новой серии «Москва-2024»

В метро в текущем году появятся поезда новой серии «Москва-2024» Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в своем блоге на официальном сайте информацию о ключевых направлениях воплощения Транспортной программы.
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