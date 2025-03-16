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LRT: Литовские наёмники в рядах ВСУ деморализованы и хотят домой

LRT: Литовские наёмники в рядах ВСУ деморализованы и хотят домой

Николай БОЛЬШАКОВ Литовские наёмники на Украине не хотят больше воевать, они мечтают вернуться домой, пишет издание LRT о тяжкой судьбе граждан Литвы, отправившихся повоевать за идеалы украинского неонацизма.

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