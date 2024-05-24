Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 408 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Для этого нужно вмешательство прокуратуры, которая безмолвствует. Я думаю, что будет безмолвствовать пока депутат не ..."Подонки! Вы нико...
  • Maxim
    Айфон в чемодане кому дали.. Между глаз продавцу..«Философия денег…»
  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    да вообще то он тоже толи слепой толи немного усталый ? Что не знал и не видел что делается в Министерстве Обороны  о...Хитрый план Путин...

Абу-бандиты толпой пытались заставить ставропольца извиняться, не вышло

Абу-бандиты толпой пытались заставить ставропольца извиняться, не вышло

# Чернильница   Сегодня у меня для вас небольшая, но крайне показательная история из Ставрополя, где группа молодых людей из Дагестана решила весело провести время, но что-то пошло не так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dverry garry
нам просто  не нравятся такие пидарасы как ты , носорог
Ответить
3 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Выходцев из дагестана и азиатских республик называли зверьками, так оно и есть.
Ответить
3 час.
ninikooo Митусова
Все должны быть  наказаны по соответствующим законам УК РФ, а после отбытия наказания немедленно депортированы из России. Они обязаны возместить моральный и материальный ущерб пострадавшему. Все их семьи с многочисленными родственниками  должны быть депортированы из страны немедленно. Так и только так- и никаких « заносов от диаспор», проданных адвокатов и проданных судей. Зло должно быть наказано по нашим Законам а не по законам гор. Домой всех этих ублюдков!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх