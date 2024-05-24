# Чернильница Сегодня у меня для вас небольшая, но крайне показательная история из Ставрополя, где группа молодых людей из Дагестана решила весело провести время, но что-то пошло не так.
Абу-бандиты толпой пытались заставить ставропольца извиняться, не вышло
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
dverry garry
нам просто не нравятся такие пидарасы как ты , носорог
Ответить
3 час.
ЕС
Евгений Саваровский
Выходцев из дагестана и азиатских республик называли зверьками, так оно и есть.
Ответить
3 час.
ninikooo Митусова
Все должны быть наказаны по соответствующим законам УК РФ, а после отбытия наказания немедленно депортированы из России. Они обязаны возместить моральный и материальный ущерб пострадавшему. Все их семьи с многочисленными родственниками должны быть депортированы из страны немедленно. Так и только так- и никаких « заносов от диаспор», проданных адвокатов и проданных судей. Зло должно быть наказано по нашим Законам а не по законам гор. Домой всех этих ублюдков!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии