Абу-бандиты толпой пытались заставить ставропольца извиняться, не вышло

ninikooo Митусова

Все должны быть наказаны по соответствующим законам УК РФ, а после отбытия наказания немедленно депортированы из России. Они обязаны возместить моральный и материальный ущерб пострадавшему. Все их семьи с многочисленными родственниками должны быть депортированы из страны немедленно. Так и только так- и никаких « заносов от диаспор», проданных адвокатов и проданных судей. Зло должно быть наказано по нашим Законам а не по законам гор. Домой всех этих ублюдков!