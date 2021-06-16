Для экспорта в два раза готовы увеличить производство меда пчеловоды Приморья

До 6 тысяч тонн экологически чистого меда откачивают приморские пчеловоды ежегодно. При этом они готовы увеличить его производство более чем в два раза для экспорта в Японию по национальному проекту, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на правительство края.
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