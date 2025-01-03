Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Валерий Евстафьев
    Оно самое - объект денацификации и демилитаризации с деНАТОфикацией.Кому предстоит за...
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В жилище мигрантов, подлежащих высылке, полиция сможет входить без препятствий

В жилище мигрантов, подлежащих высылке, полиция сможет входить без препятствий

Мигранты, не уважающие законы России, могут начинать горевать! Не для всех утро начинается с кофе, и не для всех новый 2025 год начинается с хороших вестей, НО!!! Зато эти вести точно будут хорошими для абсолютного большинства нормальных россиян.

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Комментарии
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Karmadon
Блажен, кто верует...
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21 час.
Михалыч
Для российских полицейских, которых кормит не власть, а миграция - обмануть цифровизацию как два пальца...... Еще раз вспоминается Сталин, который ГЛАВНОЕ внимание уделял тем, кто исполняет приказы власти, их статусу и материальному положению: нужно полицейским платить столько, чтобы им невыгодно и опасно было нарушать законы, тогда все будет решено быстро и качественно, а деньги отобьем новыми поступлениями от налогов с мигрантов.
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Если при работе с мигрантами будут участвовать от всех партий депутаты в комитете, взятки иностранцам не помогут. Решение за Володиным организовать такой комитет в ДУМЕ. РВСН.
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6 час.

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