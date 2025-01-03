В жилище мигрантов, подлежащих высылке, полиция сможет входить без препятствий

Михалыч

Для российских полицейских, которых кормит не власть, а миграция - обмануть цифровизацию как два пальца...... Еще раз вспоминается Сталин, который ГЛАВНОЕ внимание уделял тем, кто исполняет приказы власти, их статусу и материальному положению: нужно полицейским платить столько, чтобы им невыгодно и опасно было нарушать законы, тогда все будет решено быстро и качественно, а деньги отобьем новыми поступлениями от налогов с мигрантов.