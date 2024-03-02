Латвия продлевает запрет на въезд граждан России до марта 2025 года

Власти Латвии продлили запрет на въезд граждан России в страну до марта 2025 года. Пересечение границы запрещено для всех граждан нашей страны за исключением лиц, необходимость приезда которых в Латвию обусловлена гуманитарными соображениями.
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