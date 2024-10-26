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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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17-летний Ямаль – самый молодой автор гола в класико. Ламин побил рекорд Фати

Вингер «Барселоны» забил в ворота «Реала» в возрасте 17 лет и 105 дней. До этого рекорд принадлежал Ансу Фати, забившему в класико в 17 лет и 359 дней.

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