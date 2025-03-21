Врач рассказала о вреде чувства голода перед сном

Перед сном у человека может возникать чувство голода. О том, кому опасно не есть перед сном и какие продукты стоит выбирать для вечернего перекуса, 21 марта «Известиям» рассказала врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.