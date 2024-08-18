С начала года в Симферополе произошло 49 ДТП с пешеходами

За семь месяцев текущего года на территории города Симферополя произошло 49 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 44 пешехода получили травмы разной степени тяжести, 5 человек погибли.
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