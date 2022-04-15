В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели урок безопасности для школьников

В ходе беседы инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения подробно рассказала учащимся старших классов школы с.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх