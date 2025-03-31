СРОЧНО! Взрывы и зарево по всему Харькову: скорые и паника – военного госпиталя больше нет

Утром по объектам врага в Харькове ударили "Герани" Хотя, и местные СМИ сообщают о поражении "производственного здания и складского помещения", российские разведданные указывают, на то, что удар наносился точно по военным объектам ВСУ.
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