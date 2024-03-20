В больницу из-за золотого кольца попала 90-летняя бабушка в Новосибирске

Интересный случал пополнил коллекцию историй службы МАСС в Новосибирске. 90-летняя женщина, жительница улицы Римского-Корсакова, вызвала специалистов, чтобы те помогли ей не остаться без пальцев на руках.
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