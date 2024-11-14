"Положительная аномалия": синоптик Позднякова прогнозирует необычную зиму

Татьяна Позджнякоа отметила, что нас ждет необычное тепло - причем и до, и после Нового года. В декабре и январе синоптики обещают в центральной России, в том числе в столице, температуры, превышающие норму примерно на 3 градуса.
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