Зашёл туда в состоянии сильного возбуждения: осквернивший могилы крымского военкора и бойцов СВО вандал объяснил свой поступок

Правоохранительные органы задержали вандала, осквернившего могилы военкора Федорчака и бойцов СВО. Об этом сообщил первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
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