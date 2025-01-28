Украинские БПЛА атаковали завод "Кремний Эл" в Брянске. Завод, производящий микрочипы, приостановил работу.
Военкор Стешин: "Важнейший завод России дали разбомбить. Но ведь предупреждали!"
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Александр Рожков
Подоляка: "Молчать дальше просто не могу. Что творится в 20-й армии" https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43805851943/Podolyaka-Molchat-dalshe-prosto-ne-mogu-CHto-tvoritsya-v-20-y-ar?utm_referrer=mirtesen.ru
Подоляка: "Молчать дальше просто не могу. Что творится в 20-й армии"
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