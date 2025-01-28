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Закон и Порядок

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Военкор Стешин: "Важнейший завод России дали разбомбить. Но ведь предупреждали!"

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Александр Рожков
Подоляка: &quot;Молчать дальше просто не могу. Что творится в 20-й армии&quot;                                                                                                                  https://absolute-rating.mirtesen.ru/blog/43805851943/Podolyaka-Molchat-dalshe-prosto-ne-mogu-CHto-tvoritsya-v-20-y-ar?utm_referrer=mirtesen.ru
Подоляка: "Молчать дальше просто не могу. Что творится в 20-й армии"
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