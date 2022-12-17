Филипп Лам: «Евро-2024 пройдет в демократической стране – Германии. Надо защитить основные ценности Европы: свободу, разнообразие, равенство перед законом»

Филипп Лам: «Евро-2024 пройдет в демократической стране – Германии. Надо защитить основные ценности Европы: свободу, разнообразие, равенство перед законом»

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам рассказал о глобальных задачах хозяев Евро-2024. «В нынешние времена европейские институты должны быть надежно защищены.

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