В Роскосмосе заявили о запуске корабля "Союз МС-27" к МКС в апреле

РИА Новости/Григорий Сысоев Космический корабль "Союз МС-27" будет запущен к Международной космической станции (МКС) в апреле 2025 года, заявил ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
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