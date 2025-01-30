Американская журналистка Оуэнс пообещала разоблачить Брижит Макрон. Всё случится уже скороНеделю назад американская журналистка Кэндис Оуэнс сообщила, что 30 января опубликует сведения, доказывающие мужскую природу супруги президента Франции Брижит.
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