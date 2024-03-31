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Пять минут хорошего настроения. Семья

Пять минут хорошего настроения. Семья

Жена говорит мужу за завтраком:— Напрасно мы с тобой были против того, чтобы дочь сделала пирсинг. С тех пор, как она вдела себе в нос кольцо, мне стало гораздо удобнее поднимать её в школу! В семейной жизни должна быть гармония.

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