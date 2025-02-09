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Названа уловка для раздачи квартир мигрантам. Это уже не остановить?

Названа уловка для раздачи квартир мигрантам. Это уже не остановить?

Русский компас Фото: тг-канал "Новгородские ведомости". Выяснилось, как таджикские семьи ускоренно получают гражданство России и тут же новенькие квартиры.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Русские, когда переселяются из СА, проходят адские круги, чтобы получить гражданство и никаких квартир им не предоставляли! А чурекам - все на блюдечке! Подозрительная щедрость!
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6 час.
Алексей Тан
И НЕ надо ЗАБЫВАТЬ.... пока такие Хиншейны, были в центральной власти &quot;советиус&quot;.... еврее-коммуняк... всякие Азербанжанцы, Армяне, Троебалты, западенцы украины и Белярюси... были САМЫМИ &quot;братскими-братьями&quot;... А когда Русские ИХ перестали кормить,... стали помогать братьям с Украины... А всякие Хинштейны и Лукавые... были ОЧЕНЬ... очень не довольны, &quot;бунтовщиками&quot; Донецка и Луганска.... .
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4 час.
Алекс Сэм
Пора вернуть смертную казнь и статью вредительство!
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7 мин.
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