Названа уловка для раздачи квартир мигрантам. Это уже не остановить?

Русские, когда переселяются из СА, проходят адские круги, чтобы получить гражданство и никаких квартир им не предоставляли! А чурекам - все на блюдечке! Подозрительная щедрость!

Алексей Тан

И НЕ надо ЗАБЫВАТЬ.... пока такие Хиншейны, были в центральной власти "советиус".... еврее-коммуняк... всякие Азербанжанцы, Армяне, Троебалты, западенцы украины и Белярюси... были САМЫМИ "братскими-братьями"... А когда Русские ИХ перестали кормить,... стали помогать братьям с Украины... А всякие Хинштейны и Лукавые... были ОЧЕНЬ... очень не довольны, "бунтовщиками" Донецка и Луганска.... .