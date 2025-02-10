Саша Новикова поздравила Федука с днём рождения и показала семейные фото с дочерью

Саша Новикова поздравила своего супруга, рэпера Федука (настоящее имя — Фёдор Инсаров), с 33-летием. Блогер опубликовала в соцсетях серию архивных семейных снимков с мужем, их двухлетней дочерью Ниной и родителями.
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