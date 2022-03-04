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Овечкин забил 763-й гол в НХЛ в матче с «Каролиной». До Ягра – 3 шайбы

Александр Овечкин забросил 763-ю шайбу в НХЛ в матче с «Каролиной» (4:0). Капитан «Вашингтона» по-прежнему занимает 4-е место в списке лучших снайперов в истории лиги.

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