Петербуржцам не хватает света: соцсеть губернатора забросали вопросами о фонарях

Петербург — северный город, осенью темно становится уже в 18 часов, а зимой и того раньше. Многим петербуржцам не хватает света, поэтому пост градоначальника об освещении Дворцовой набережной вызвал большое количество комментариев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии