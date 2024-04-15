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Турнир претендентов. 10-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Гукешем, Каруана против Фируджи, другие партии

Россиянин Ян Непомнящий сыграет белыми с Гукешем Доммараджу из Индии. Турнир претендентов Торонто, Канада 10-й тур Начало партий – 21.

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