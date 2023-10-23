Житель Новосибирска пожаловался на навязанные услуги шиномонтажки

В шиномонтажной мастерской родственнице мужчины указали на необходимость исправить кривые диски.Житель Новосибирска заявил, что его сестре в шиномонтажной мастерской на улице Военной навязали дополнительную услугу.
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