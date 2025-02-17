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Личное мнение и позиция журналиста

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Алтай родина железных дорог или почему Бог любит Троицу

Алтай родина железных дорог или почему Бог любит Троицу

Бог любит Троицу Родина – это дружба и товарищество людей, строящиеся на уважении друг к другу, уважении к Правде-Истине, а также это те или иные священные места нашей планеты, которые приближают нас к познанию красоты этого мира, труду и способствующие преображению толпы людей в Человечество, с большой буквы.

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Андрей Маевич
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Андрей Маевич
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22 час.
Андрей Маевич
Ответить
22 час.
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