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У Зеленского «истерика»: не пускают в Конгресс США

У Зеленского «истерика»: не пускают в Конгресс США

«Впечатление такое, что глава Украины вышел из зазеркалья и понял, что мир вертится не вокруг Незалежной» Желание Зеленского лично поспособствовать выделению помощи Украине, обратившись с речью к Конгрессу США, не было оценено по достоинству.

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