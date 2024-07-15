Жители Нижегородской области могут принять участие в международной экологической премии "ЭкоМир-2024"

Жители Нижегородской области имеют возможность принять участие в международной экологической премии "ЭкоМир - 2024", которая является общественной наградой за выдающиеся достижения в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии