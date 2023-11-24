Какие они, школы дореволюционной России

Леонид Никулин

что за бред-современные школы поприятнее..школа не должна быть курортом и спа салоном..школа это медленный тяжкий и упорный путь от детства к взрослости ...это от чего зависит будущее страны.. .если внимательно проанализировать все системы-то можно создать суперсистему образования...особенно обратите внимание на пункт о жесткой дисциплине!!!! а мы все сюсюкаемся с вопросом запретить или не запретить мобилки несчастным детишкам ...а детишки пока что тыкают друг друга ножами на уроках..рубят топорами во время ссоры с другом .унижают в туалетах..давайте.. еще потянем и получим новое поколение моральных уродцев..