Дореволюционную Россию часто воспринимают слишком романтизированно и с пиететом, в том числе и утверждают, что вот-де школы там были не чета нынешним.
Какие они, школы дореволюционной России
Комментарии
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Светлана Митленко
Ваша правда, Валерочка. С сегодняшним днем даже сравнивать не хочу при засилье мигрантов в больших городах!
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19 час.
Леонид Никулин
что за бред-современные школы поприятнее..школа не должна быть курортом и спа салоном..школа это медленный тяжкий и упорный путь от детства к взрослости ...это от чего зависит будущее страны.. .если внимательно проанализировать все системы-то можно создать суперсистему образования...особенно обратите внимание на пункт о жесткой дисциплине!!!! а мы все сюсюкаемся с вопросом запретить или не запретить мобилки несчастным детишкам ...а детишки пока что тыкают друг друга ножами на уроках..рубят топорами во время ссоры с другом .унижают в туалетах..давайте.. еще потянем и получим новое поколение моральных уродцев..
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17 час.
Светлана Митленко
Ваша правда, Леонид. Согласна полностью!
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14 час.
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