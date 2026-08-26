Иммунолог оценил риски новой волны COVID-19 в осенне-зимний период

Сезонный рост заболеваемости возможен, но волна, скорее всего, будет умеренной В интервью для радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов поделился прогнозами относительно эпидемиологической ситуации по COVID-19 в осенний и зимний периоды.