Иммунолог оценил риски новой волны COVID-19 в осенне-зимний период

Сезонный рост заболеваемости возможен, но волна, скорее всего, будет умеренной В интервью для радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов поделился прогнозами относительно эпидемиологической ситуации по COVID-19 в осенний и зимний периоды.
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