ЕС разработал план по использованию доходов от замороженных активов России

Евросоюз разработал план по использованию доходов от замороженных российских активов. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что эти средства хотят направить на поддержку Киева — и для этого политики придумали целый механизм по изъятию денег.
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