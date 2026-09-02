Последний шаг: «Росатом» готов запустить первый блок АЭС «Аккую» до конца года Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что компания практ.
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