7 обыденных вещей в России, которых лишены европейцы и американцы

Позитив для оптимистовПолитика7 обыденных вещей в России, которых лишены европейцы и американцы Помните старый бородатый анекдот: Американец приехал в Россию, через день возвращается обратно с синяком под глазом.Вернуться к статье162НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNataly9. Свобода ремонта, строительства, делать всё своими руками. У нас каждый мужик в доме или квартире имеет заветный ящик или чемоданчик с инструментами. В каждом из нас сидит личинка Кулибина с Левшой. Зачем кого-то нанимать, когда можно починить или отремонтировать самостоятельно.)))) а за это бы если честно давно руки бы этим личинкам Кулибина с Левшой потрывать надобно, особенно тем кто живёт на верхних этажах многоквартирных домов. каждого такого долбодятла/народного умельца приговорить к расстрелу без суда и следствия. соседи эитх криворуких ЛЕвшей только спасибо скажут за каждого вовремя придушенного доморощенного самоделкина Кулибина.ГлавныйА вы думаете приглашенная фирма будет сверлить бесшумным сверлом с глушитемем?)))) А их работяги джамшуты не лЕвши, как вы выржаетесь?кузнецов владимирприглашенная фирма сделает все за неделю, максимум за месяц, а умелец будет долбить стены годамиNatalyзачем приглашать какую то фирму? все давным давно ( в Санкт Петербурге , уж точно, привыкли к нормальному общению именно с той организацией, которая согласно договора обслуживает многоквартирный дом , обеспечивая жителям комфортное и безопасное проживание, соблюдая как технические нормы так и санитарные. Достаточно просто позвонить диспетчеру обслуживающей/управляющей организации оставить заявку на удобное для собственника квартиры время для выполнения ремонтных работ. после того, как все управляющие/обслуживающие организации обязали лицензировать свою деятельность, все сотрудники( сантехники электрики водопроводчики кровельщики плотники и пр.пр. специалисты)имеют не только должную квалификацию, но и высокий профессиональный "разряд"соответствующий требованиям допуска к работам( например от сантехника требуют разряд не менее 6-го, а от электрика требуют лицензию на работы с токами до 100вольт) Самое главное, что такие специалисты полностью несут ответственность за возможные аварийные ситуации во время работ, они не допускают ни залива соседних квартир не обесточивания дома по стоякам, а если что случилось всё устраняется за счет обслуживающей организации, а так же все жалобы конфликты и судебные разборки " соседей" многоквартирного дома это полностью проблема управляющей/обслуживающей организации.Главныйелена куприяноваУдивительные сказки пишете, тем более в Санкт-Петербурге. Сказочница. Вам видимо никогда диспетчер не отвечал на жалобу, что холодной воды нет уже три дня, а у меня неделю телевизор не работает и ничего живу. А когда вода к вам на третий этаж течёт с 8 этажа, вызвать сантехника невозможно, а аварийка приезжает за ваш счёт и обрубает всю воду в подъезде до прихода (неизвестно когда) сантехника. И сидишь без холодной и горячей воды. Вот это не сказка, а обычная жизнь, к которой нас приучилиалександр деевИ такие квалифицированные специалисты допускают проблемы.Так что сказки не рассказывайте.Аварии случаются не только летом ,но и зимой.А ещё попробуйте дождаться этого специалиста.Лично я весь ремонт дома делаю сам.А этим специалистам ничего не доверяю.Сам делаю и электрику, сантехнику и сам дома установил газовый котел и газовую плиту.А вызови специалиста так пока его дождешься рак на горе быстрее свистнет.Да ещё и установка в копеечку влетит.Живя в городе я не занимался переустановкой стен,как нынешнии "бизнесмены".Вот за переделку несущих стен,я бы убивал без суда и следствия.А всё остальное можно делать и самому ,но с умом.В своей квартире я хозяин и могу делать ремонт в ней сам не хуже любого специалиста.Есть хорошая поговорка: если хочешь что то хорошо сделать,сделай это сам.И если что то не понравиться,то будешь претензии предъявлять к себе самому.А уж для себя любимого плохо делать не будешь.александр деевУ меня в деревне газовый котел сломался ,вызвал специалиста,нуу спустя несколько дней приехали,заменили плату и ремонт обошёлся мне в 8000 рублей,но это было пять лет назад.Я за новый котёл газовый отдал 22500 рублей,а сколько будет стоить ремонт других деталей этого котла , большой вопрос.NatalyЯ не сказочница а председатель правления ЖСК, которая лично составляет договора как с обслуживающими так и с ресурсоснабжающими организациями. а самое главное я же ещё и веду расчетный счет нашегоЖСК , как главбухэкономист))))) всё же проще паренной репы договор исполнен не должным образом значит претензия акт о невыполненных работах и не оказанных услугах и фиг вам денюжки от ЖСК, малоуважаемые и полупочтенные обслуживающие и поставляющие ресурсы, вот вам вместо денюжки НЕУСТОЕЧКА со штрафом.... договора нужно грамотно составлять и подписывыть, чай юридическое образование тоже никогда лишним не бывает у председателей правления что ЖСК что ТСЖ что ОСН))))СергейНу не у всех же руки из жопы, не мало таких людей кто и ремонт сделает на отлично, и построить дом умеет.ЛДЛидия ДунайВерно, Элина! Пока у нас так!Nataly))))хозяин лазил в розетку без разрешения и лицензии. Штраф 600 долларов. и правильно настучали, между прочим и у нас в ЖСК теперь точно так же вызвал сантехника из обслуживающей тот отключил стояки по подвалу и спкойно работет в твоей квартире, а вот если залез сам и начал копошится в кране соседи тут же настучат в правление, правление ворвётся комиссией и как штрафанёт нарушителя безобрази))))), после парочки затоплений и судов с оплатой ремонтов соседям у нас собственники квартир в ЖСК такими дисциплинированными и законопослушными стали, это что то))))))Nataly5. Круглосуточно работающие магазины. (((( это просто издевательство над КЗОТ(Кодекс законов о труде Российской Федерации регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качества работы, повышению эффективности общественного производства и подъему на этой основе материального и культурного уровня жизни трудящихся...))))) ха-ха-ха. кому нужны работающие в ночи магазинчики если теперь они спиртное после 22 часов не продают. Раньше такими магазинами бухарики алкашики активно пользовались , а теперь несчастные кассиры с охранниками сидя спят всю ночь на рабочих местах/постах неудобных. Вот что это за издевательство над народом?Nataly))))сады, дачи, огороды есть почти у всех российских семей.))))теперь это очень "дорогое удовольствие и по транспортным расходам и по налогам и по содержанию такой собственности в дали от места основного /городского проживания. многие семьи уже просто лихорадочно избавляются от такого " счастья"- не по карману эта " роскошь"- развалюха на шести сотках лесов и болот русского бездорожья))))ГлавныйКто то избавляется, а кто то приобретет. Кому в тягость, кому в радость. Не все же на одну пенсию живут.Natalyсейчас дачка это какой то Анахронизм прошлого столетия/совкового периода. Сейчас загородная недвижимость существует в двух вариантах или это загородный коттедж- дом со всеми удобствами водопроводом канализацией отоплением, газом электричеством или это развалюха избушка на куриных ножках без удобств, которую вот вот забросят хозяева пенсионеры не имеющие денежных средств достаточного объёма, что бы нанимать работников для тяжелого труда на земле ни сил что бы копать, сажать да строить всё, что даче необходимо, своими рукамиКомментировать
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