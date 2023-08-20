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В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США

В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США

Пушкин утверждал, что от Адама Смита его Онегин узнал о том, что золото не нужно тому государству, что «простой продукт имеет».

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же &quot;отказ от доллара... нужна альтернатива. Ею может выступить новая валюта от БРИКС, привязанная к золоту, чтобы обеспечить ее стабильность на рынке&quot;. Нужно понимать что &quot;привязанная&quot; это чётко обозначенная стоимость единицы валюты в граммах золота.
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12 час.
Сергей Догадин
Мечты,мечты...
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12 час.
Николай Артамонов
👍👍👍
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1 час.

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