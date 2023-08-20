В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США

Игорь Кузнецов

Конечно же "отказ от доллара... нужна альтернатива. Ею может выступить новая валюта от БРИКС, привязанная к золоту, чтобы обеспечить ее стабильность на рынке". Нужно понимать что "привязанная" это чётко обозначенная стоимость единицы валюты в граммах золота.