В России идет подготовка к освоению гигантского месторождения золота, для обрушения экономики США
Пушкин утверждал, что от Адама Смита его Онегин узнал о том, что золото не нужно тому государству, что «простой продукт имеет».
Комментарии
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Конечно же "отказ от доллара... нужна альтернатива. Ею может выступить новая валюта от БРИКС, привязанная к золоту, чтобы обеспечить ее стабильность на рынке".
Нужно понимать что "привязанная" это чётко обозначенная стоимость единицы валюты в граммах золота.
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