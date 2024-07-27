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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Аленичев: «Пора «Спартаку» побороться за чемпионство. В это мало верится, но надеюсь на это. «Зенит» на 90% фаворит»

Дмитрий Аленичев: «Пора «Спартаку» побороться за чемпионство. В это мало верится, но надеюсь на это. «Зенит» на 90% фаворит»

«С «Оренбургом» многие футболисты «Спартака» действовали монотонно. Считаю, что вполне логичный результат.

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