Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

«Тюкавина я бы не удалил, удалил бы Левникова» – Степашин. «Умысла не было, Джику упал. Красная так красная - я ошибся, буду учиться» - Тюкавин

«Тюкавина я бы не удалил, удалил бы Левникова» – Степашин. «Умысла не было, Джику упал. Красная так красная - я ошибся, буду учиться» - Тюкавин

«Настоящая и волевая игра, - оценил победу «Динамо» в московском дерби со «Спартаком» член совета директоров «бело-голубых» Сергей Степашин.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым