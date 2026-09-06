«Тюкавина я бы не удалил, удалил бы Левникова» – Степашин. «Умысла не было, Джику упал. Красная так красная - я ошибся, буду учиться» - Тюкавин

«Настоящая и волевая игра, - оценил победу «Динамо» в московском дерби со «Спартаком» член совета директоров «бело-голубых» Сергей Степашин.
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