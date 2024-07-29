Четырехметровый пирог и тысячи гостей. Как прошло закрытие "Шукшинских дней на Алтае"

В Сростках прошла кульминация масштабного праздника Закрытие XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля в Сростках / Фото: Евгения Савина 27 июля 2024 года на родной земле Василия Шукшина, в селе Сростки на горе Пикет, состоялось торжественное закрытие масштабного всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае".