Автомобилистов предупредили об отключении светофора 11 мая на углу Лиговского проспекта и Кузнечного переулка

В связи с ремонтом контроллера Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» предупреждает, что 11 мая в Центральном районе Санкт-Петербурга будет отключен светофорный объект Лиговский проспект – Кузнечный переулок в связи с ремонтом управляющий аппаратуры (контроллера).
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