Экономист Кравцова назвала две меры для снижения уровня бедности в России

Уровень бедности детей из многодетных семей в России оценивается в 39,7% и превышает аналогичный показатель для детей из семей с одним ребенком в 5,6 раз, а для детей из семей с двумя детьми - в 2,4 раза.
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