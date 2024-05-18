Взрыв на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге: причины устанавливаются

Минувшей ночью на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошло чрезвычайное происшествие, которое, по словам главы города Александра Беглова, не имеет террористических мотивов.
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